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В Україні зріс прожитковий
мінімум і пенсії

В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:46

В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Прожитковий мінімум в Україні збільшився на 77 гривень.

Дивися повний текст В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:46

Интересно, кто эти люди с пенсией выше 10 тыс?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:50

Re: зріс

это фантастика
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:05

Справедливость аж прет, пенсии подняли тем, у кого нет стажа, и чинушам, которые получают гигантские спецпенсии, остальным 92% не индексируют пенсии с октября прошлого года.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:22

Re: В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії

  Moimir написав:кто эти люди с пенсией выше 10 тыс?

Судейско - прокуроская братия например..чиновники и менты..ну не рядовые конечно. В общем хватает кровососов.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:28

Ровно на пол-литра водки)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:42

Это тем у кого 10 минимальных пенсий не забыли повысить, потому что инфляция и жизнь дорожает, а тем у кого нету даже 2 минимальные, кто имеет по 40 лет трудового стажа не нажился на гос.имуществе, пусть ждут манны небесной. Какие надо ещё доказательства что эта власть работает на своё обогащение?
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