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В Україні зріс прожитковий
мінімум і пенсії

В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:18

  Moimir написав:Интересно, кто эти люди с пенсией выше 10 тыс?

Судьи, прокуроры, депутаты и прочая мразота.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:27

Re: В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії

Интересно, как прожиточный минимум в 1777 грн. вмещает в себя тарифы на коммуналку в пределах 2100-2500 грн.? Субсидию не предлагать, т.к. она всего лишь на соц. норму.
А к примеру ЦО весит в платежках значительно больше соц. нормы в субсидии.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 02 лип, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:27

  locustsucol написав:Ты пишешь доказательства своей зрадофилии. Речь об избранной власти во время войны, информационной и военной агрессии со стороны расии, аннексии Крыма, оккупации донбасса, економической блокады со стороны расии, разворовывания в 2011-2013 годах властью уголовников золотовалютных резервов с навьючиванием на Украину долгов под высокие проценты на десятки лет вперёд, которые сейчас приходится отдавать.


От же ж народ - якщо війна , проблеми - то може багаті повинні адекватно приймати участь в покращенні загального добробуту країни ? Чи вони можуть тільки свої статки примножувати ? Якби не жирували дармоїди , паразити та хижаки в нашому суспільстві - не було б таких претензій до влади ...
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