Судьи, прокуроры, депутаты и прочая мразота.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:18
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:27
Re: В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії
Интересно, как прожиточный минимум в 1777 грн. вмещает в себя тарифы на коммуналку в пределах 2100-2500 грн.? Субсидию не предлагать, т.к. она всего лишь на соц. норму.
А к примеру ЦО весит в платежках значительно больше соц. нормы в субсидии.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 02 лип, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:27
От же ж народ - якщо війна , проблеми - то може багаті повинні адекватно приймати участь в покращенні загального добробуту країни ? Чи вони можуть тільки свої статки примножувати ? Якби не жирували дармоїди , паразити та хижаки в нашому суспільстві - не було б таких претензій до влади ...
|