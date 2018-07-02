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В Україні зріс прожитковий
мінімум і пенсії

В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:18

  Moimir написав:Интересно, кто эти люди с пенсией выше 10 тыс?

Судьи, прокуроры, депутаты и прочая мразота.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:27

Re: В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії

Интересно, как прожиточный минимум в 1777 грн. вмещает в себя тарифы на коммуналку в пределах 2100-2500 грн.? Субсидию не предлагать, т.к. она всего лишь на соц. норму.
А к примеру ЦО весит в платежках значительно больше соц. нормы в субсидии.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 02 лип, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:27

  locustsucol написав:Ты пишешь доказательства своей зрадофилии. Речь об избранной власти во время войны, информационной и военной агрессии со стороны расии, аннексии Крыма, оккупации донбасса, економической блокады со стороны расии, разворовывания в 2011-2013 годах властью уголовников золотовалютных резервов с навьючиванием на Украину долгов под высокие проценты на десятки лет вперёд, которые сейчас приходится отдавать.


От же ж народ - якщо війна , проблеми - то може багаті повинні адекватно приймати участь в покращенні загального добробуту країни ? Чи вони можуть тільки свої статки примножувати ? Якби не жирували дармоїди , паразити та хижаки в нашому суспільстві - не було б таких претензій до влади ...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:22

  Moimir написав:Открыл список регионалов- Богуслаев, пенсионер, входит в сотню богатейших людей страны с многомиллионными доходами. Глянул декларацию - пенсия 17тыс., Матерiальна допомога- 38400

Для себя они давно монетизировали субсидию, у депутатов она именуется как "материальна допомога", бедненькие, мёрзнут у себя в кабинетах, доходов на коммуналку им недостаточно.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Пон 02 лип, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:56

  Moimir написав:Открыл список регионалов- Богуслаев, пенсионер, входит в сотню богатейших людей страны с многомиллионными доходами. Глянул декларацию - пенсия 17тыс., Матерiальна допомога- 38400

Неправильно смотреть только на регионалов. Там много других "порядочных" людей.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:58

На пенсию-в 70 лет, пенсионерам-горячий привет!

https://youtu.be/m5SfG0Gfwe8
серенький
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:18

  серенький написав:На пенсию-в 70 лет, пенсионерам-горячий привет!

https://youtu.be/m5SfG0Gfwe8

Тогда уже можно сразу все Пенсионные фонды закрыть и пенсии отменить, у нас люди столько не живут, а на работу в Европу.
Когда-то читала о том что РФ поставляет в Африку резиновые лодки, на которых нелегалы потом бегут в Европу, там они получают пособия, на которые здесь нам более 40 лет надо отработать на миллионеров-миллиардеров - им на новую яхточку, самолётик, пент-хауз в Европе, торговый центр сверху над метро надстроить.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 23:11

  1007qwert написав:
  серенький написав:На пенсию-в 70 лет, пенсионерам-горячий привет!

https://youtu.be/m5SfG0Gfwe8

Тогда уже можно сразу все Пенсионные фонды закрыть и пенсии отменить, у нас люди столько не живут, а на работу в Европу.
Когда-то читала о том что РФ поставляет в Африку резиновые лодки, на которых нелегалы потом бегут в Европу, там они получают пособия, на которые здесь нам более 40 лет надо отработать на миллионеров-миллиардеров - им на новую яхточку, самолётик, пент-хауз в Европе, торговый центр сверху над метро надстроить.

Олигархи уже призадумались - если молодёжь не хочет тут работать за еду и поедет из страны, то кто же будет лет через 10 на их заводах, и проч. компаниях им прибыль приносить? хотят за счёт пенсионеров, чтобы пенсионеры за еду на них до конца горбатились, на их льготные пенсии.
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