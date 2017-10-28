RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні придумали "покарання"
для артистів, які...

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:17

  RomanTik написав:
  cannabis_ua написав: Але цукерки Рошен продаються в РФ. Тепер перед кожним виступом Президента необхідно показувати в субтитрах: "Ця людина торгує з Російською Федерацією".

и на фасаде "Нафтогаза" тоже приделать надпись о сотрудничестве с агрессором. Ведь закон один для всех?

Так можем зайти еще дальше. На каждом доме с газовой плитой. На каждом доме с центральным отоплением от ТЕЦ на газу. Вот только как отделить электроэнергию Энергоатома (ядерное топливо с РФ)?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 27.02.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:21

Процессоры интел тоже продаются в расии, и даже афганистане. При чем тут где продается товар, если это уже не бизнес производителя?
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 27.08.15
Подякував: 326 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:43

  locustsucol написав:Процессоры интел тоже продаются в расии, и даже афганистане. При чем тут где продается товар, если это уже не бизнес производителя?

Ну так в США никто рубашку не рвал насчет сотрудничества с оккупантом.
Запретили на уровне санкций определенную группу товаров и все. Уже забыли какой скандал был с турбинами Siemens? И плевать всем было, каким образом они попали в РФ.
В Москве 13 июля будет концерт Guns N’ Roses, их песни тоже на радио будут объявлять как творчество "пособников Путина"?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 27.02.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:00

Re: для артистів

  cannabis_ua написав:в США никто рубашку не рвал насчет сотрудничества с оккупантом.

Если украинские реформы считать реформами, то такие реформы в РФ были и без майдана.
sal
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 25.03.16
Подякував: 367 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:18

  cannabis_ua написав:
  locustsucol написав:Процессоры интел тоже продаются в расии, и даже афганистане. При чем тут где продается товар, если это уже не бизнес производителя?

Ну так в США никто рубашку не рвал насчет сотрудничества с оккупантом.
Запретили на уровне санкций определенную группу товаров и все. Уже забыли какой скандал был с турбинами Siemens? И плевать всем было, каким образом они попали в РФ.
В Москве 13 июля будет концерт Guns N’ Roses, их песни тоже на радио будут объявлять как творчество "пособников Путина"?

Со страной, откуда Guns N’ Roses, Россия не воюет. В этом разница.
В остальном согласен - запрещать смысла никакого нет, пусть каждый сам сделает свой выбор.
nalim
 
Повідомлень: 6244
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:32

  nalim написав:Со страной, откуда Guns N’ Roses, Россия не воюет. В этом разница.
В остальном согласен - запрещать смысла никакого нет, пусть каждый сам сделает свой выбор.

А у нас уже объявили войну? Мы ездим к родственникам и на заработки в РФ, торгуем, по всем телеканалам транслируем и обсуждаем их лидеров, а с концертом поехать - это "зрада". А если группа будет состоять из 2х украинцев и одного еврея, их как объявлять? Также Лободе можно будет зарегистрироватся в Германии - тогда можно выступать и петь песни Лободы в переходе?
Востаннє редагувалось cannabis_ua в Пон 02 лип, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 27.02.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:40

Re: В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

cannabis_ua написав:
  Faceless написав:
Nickoss1 написав: Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.

Развлекают убийц, террористов, оккупантов и их пособников?

То есть, по вашему, все жители РФ - убийцы, террористы, оккупанты и их пособники?
Когда будем на домах знаки рисовать в зависимости от национальности проживающих?
Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21167
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4697 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:47

  Faceless написав:Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники

А большинство - это как вы определили (вы лично опрашивали)?
И какую политику (конкретнее)?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 27.02.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:48

  Faceless написав:Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники
вы бы хоть ознакомились с понятием "пособник" прежде чем писать подобное((
PSPoldman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 07.03.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:05

70% ТВС для украинских АЭС (по итогам января-марта сего года) были закуплены в России. Топливо для оставшихся 30% ТВС, закупаемых у Westinghouse, также обогащается в России (РФ обогащает почти половину урана в мире, США менее 10%). Про словацкий газ можешь бабкам у подъезда нассать в уши, может и поверят.
В Европу через жony!
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 19.11.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nap_qwerty, Вкладчик1234 і 48 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії 1, 2
R2 » Пон 02 лип, 2018 09:46
14 472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 14:56
nalim
В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії 1, 2
R2 » П'ят 08 чер, 2018 15:27
15 678
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 13:06
1007qwert
В Україні рекордно низький рівень ВВП на душу населення... 1 ... 27, 28, 29
R2 » Суб 28 жов, 2017 11:54
288 19700
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 11:34
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2320)
02.07.2018 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.