В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

Так можем зайти еще дальше. На каждом доме с газовой плитой. На каждом доме с центральным отоплением от ТЕЦ на газу. Вот только как отделить электроэнергию Энергоатома (ядерное топливо с РФ)?
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:17
Так можем зайти еще дальше. На каждом доме с газовой плитой. На каждом доме с центральным отоплением от ТЕЦ на газу. Вот только как отделить электроэнергию Энергоатома (ядерное топливо с РФ)?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:21
Процессоры интел тоже продаются в расии, и даже афганистане. При чем тут где продается товар, если это уже не бизнес производителя?
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:43
Ну так в США никто рубашку не рвал насчет сотрудничества с оккупантом.
Запретили на уровне санкций определенную группу товаров и все. Уже забыли какой скандал был с турбинами Siemens? И плевать всем было, каким образом они попали в РФ.
В Москве 13 июля будет концерт Guns N’ Roses, их песни тоже на радио будут объявлять как творчество "пособников Путина"?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:00
Re: для артистів
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:18
Со страной, откуда Guns N’ Roses, Россия не воюет. В этом разница.
В остальном согласен - запрещать смысла никакого нет, пусть каждый сам сделает свой выбор.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:32
А у нас уже объявили войну? Мы ездим к родственникам и на заработки в РФ, торгуем, по всем телеканалам транслируем и обсуждаем их лидеров, а с концертом поехать - это "зрада". А если группа будет состоять из 2х украинцев и одного еврея, их как объявлять? Также Лободе можно будет зарегистрироватся в Германии - тогда можно выступать и петь песни Лободы в переходе?
Востаннє редагувалось cannabis_ua в Пон 02 лип, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:40
Re: В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:47
А большинство - это как вы определили (вы лично опрашивали)?
И какую политику (конкретнее)?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:48
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:05
70% ТВС для украинских АЭС (по итогам января-марта сего года) были закуплены в России. Топливо для оставшихся 30% ТВС, закупаемых у Westinghouse, также обогащается в России (РФ обогащает почти половину урана в мире, США менее 10%). Про словацкий газ можешь бабкам у подъезда нассать в уши, может и поверят.
В Европу через жony!
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