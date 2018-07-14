В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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Ratatui написав:Предлагаю не пускать в Украину все сборные по футболу которые поехали играть в рашку. Так же при трансляции матчей сборных Аргентины, ФРГ, Испании и так далее должны идти титры: они играли в России их показывал Интер.
Почему нет? Смотреть же их запрещено.
А ещё можно персонально выделить зрадников. Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.
Я думаю с таким подходом Роналду и Реал к нам вообще и лететь не будут.
Ratatui написав:Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.
Матч Россия–Испания стал лидером телеэфира в Украине. Некогда им. Интер смотрят.
Ratatui написав:Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.
Матч Россия–Испания стал лидером телеэфира в Украине. Некогда им. Интер смотрят.
Ну это был вопиющий случай! Я на Испанию ставила...продула 50 грн
Nickoss1 написав:А что не так с артистами ? Логично, если бойкотируется продукция страны-оккупанта, у которой из-за этого будет меньше денег на продолжение войны. Артисты по сути делают то же самое - снижают количество денег у оккупанта ! Некупленный по бойкоту вагон российского майонеза по санкционной силе равен концерту Повалий. Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.
Так Москве это и не нравится. Приезжают украинские артисты, их многочисленный персонал и начинают свою рассказывать правду о том, что это вооруженная агрессия именно со стороны российского руководства, что ухудшение комфорта проживания в России, хотя оно не такое сильное как в Украине, является результатом этой военной агрессии.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Nickoss1 написав:А что не так с артистами ? Логично, если бойкотируется продукция страны-оккупанта, у которой из-за этого будет меньше денег на продолжение войны. Артисты по сути делают то же самое - снижают количество денег у оккупанта ! Некупленный по бойкоту вагон российского майонеза по санкционной силе равен концерту Повалий. Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.
Так Москве это и не нравится. Приезжают украинские артисты, их многочисленный персонал и начинают свою рассказывать правду о том, что это вооруженная агрессия именно со стороны российского руководства, что ухудшение комфорта проживания в России, хотя оно не такое сильное как в Украине, является результатом этой военной агрессии.
Простите, как Вы это себе представляете - прям со сцены? В РФ и без них есть кому рассказывать - 2,5 млн. постоянных гастарбайтеров с Украины.
Nickoss1 написав:А что не так с артистами ? Логично, если бойкотируется продукция страны-оккупанта, у которой из-за этого будет меньше денег на продолжение войны. Артисты по сути делают то же самое - снижают количество денег у оккупанта ! Некупленный по бойкоту вагон российского майонеза по санкционной силе равен концерту Повалий. Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.
Так Москве это и не нравится. Приезжают украинские артисты, их многочисленный персонал и начинают свою рассказывать правду о том, что это вооруженная агрессия именно со стороны российского руководства, что ухудшение комфорта проживания в России, хотя оно не такое сильное как в Украине, является результатом этой военной агрессии.
Простите, как Вы это себе представляете - прям со сцены? В РФ и без них есть кому рассказывать - 2,5 млн. постоянных гастарбайтеров с Украины.
1) Липецкая фабрика Рошен. Работала с размахом весь 2014, 2015 и 2016 годы. На сегодня производство законсервировано
2) Экспорт продукции Рошен украинских заводов во все регионы России через подставные фирмы, экспортирующие якобы в Беларусь и Казахстан. Поставлен и работает по сей день все 4 года войны (по поводу доступности конфет по всей России - на ютубе есть свежайшее видео о карамельках Кременчугской фабрики на полках супермаркетов в Чечне)
3) Экспорт продукции Днепропетровский аккумуляторный завод ISTA на заводы АвтоВАЗ, производящие сборку Renault. Поставлен и работает по сей день все 4 года войны
4) Липецкая фабрика Крохмалопродукты. Находится по соседству с фабрикой Рошен, и прекрасно работает по сей день, поставляя мукомольные продукты на европейскую часть РФ.
Бизнес Президента Украины Порошенко в оккупированном Крыму:
1) Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе. Работал вплоть до января 2018 г. на интересы Петра Порошенко, того, который любит деньги и против Петра Порошенко, того, который Президент Украины и главнокомандующий ее армией и флотом.
И вот я думаю, кормить граждан страны-агрессора конфетами и хлебом - НОРМАЛЬНО, помогать стране-агрессору делать автомобили - НОРМАЛЬНО, помогать стране-агрессору модернизировать Черноморский флот, базирующийся на захваченной украинской территории - НОРМАЛЬНО. НО УПАСИ ГОСПОДЬ Ани Лорак попеть под фонеру украинские песни перед гражданами страны-агрессора!
Тут, как говорится, либо крестик нужно снять, либо трусы одеть...
Президент за нас трудится, здоровье теряет, а Вы его критикуете вместо того, чтобы сплотиться вокруг него и его семьи.