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В Україні придумали "покарання"
для артистів, які...

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:22

  Ratatui написав:
  sal написав:
  Ratatui написав:Предлагаю не пускать в Украину все сборные по футболу которые поехали играть в рашку.
Так же при трансляции матчей сборных Аргентины, ФРГ, Испании и так далее должны идти титры: они играли в России их показывал Интер.

Почему нет? Смотреть же их запрещено.


А ещё можно персонально выделить зрадников. Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал. :mrgreen:

Я думаю с таким подходом Роналду и Реал к нам вообще и лететь не будут.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:26

Re: персонально

  Ratatui написав:Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.

Матч Россия–Испания стал лидером телеэфира в Украине. Некогда им. Интер смотрят.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:36

  sal написав:
  Ratatui написав:Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.

Матч Россия–Испания стал лидером телеэфира в Украине. Некогда им. Интер смотрят.

Ну это был вопиющий случай! Я на Испанию ставила...продула 50 грн :D :D
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:53

Re: случай

  vetka написав:Я на Испанию ставила...продула 50 грн

А есть и такие:
- він на перший матч Росіїї поклав ставку 5:0 на виграш Росії
- хороша чуйка в нього
- на кол його))
- Прикол в тому, що він поставив тільки 10 грн.на рахунок 5:0
- Підйом 2000,00
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:57

  sal написав:
  vetka написав:Я на Испанию ставила...продула 50 грн

А есть и такие:
- він на перший матч Росіїї поклав ставку 5:0 на виграш Росії
- хороша чуйка в нього
- на кол його))
- Прикол в тому, що він поставив тільки 10 грн.на рахунок 5:0
- Підйом 2000,00

Ну это надо действительно иметь чуйку... Я на этом ЧМ уже больше проиграла, чем выиграла )))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:41

  Nickoss1 написав:А что не так с артистами ? Логично, если бойкотируется продукция страны-оккупанта, у которой из-за этого будет меньше денег на продолжение войны. Артисты по сути делают то же самое - снижают количество денег у оккупанта ! Некупленный по бойкоту вагон российского майонеза по санкционной силе равен концерту Повалий. Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.

Так Москве это и не нравится. Приезжают украинские артисты, их многочисленный персонал и начинают свою рассказывать правду о том, что это вооруженная агрессия именно со стороны российского руководства, что ухудшение комфорта проживания в России, хотя оно не такое сильное как в Украине, является результатом этой военной агрессии.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:44

  buratinyo написав:
  Nickoss1 написав:А что не так с артистами ? Логично, если бойкотируется продукция страны-оккупанта, у которой из-за этого будет меньше денег на продолжение войны. Артисты по сути делают то же самое - снижают количество денег у оккупанта ! Некупленный по бойкоту вагон российского майонеза по санкционной силе равен концерту Повалий. Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.

Так Москве это и не нравится. Приезжают украинские артисты, их многочисленный персонал и начинают свою рассказывать правду о том, что это вооруженная агрессия именно со стороны российского руководства, что ухудшение комфорта проживания в России, хотя оно не такое сильное как в Украине, является результатом этой военной агрессии.

Простите, как Вы это себе представляете - прям со сцены? В РФ и без них есть кому рассказывать - 2,5 млн. постоянных гастарбайтеров с Украины.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:43

  Волгарь написав:
  buratinyo написав:
  Nickoss1 написав:А что не так с артистами ? Логично, если бойкотируется продукция страны-оккупанта, у которой из-за этого будет меньше денег на продолжение войны. Артисты по сути делают то же самое - снижают количество денег у оккупанта ! Некупленный по бойкоту вагон российского майонеза по санкционной силе равен концерту Повалий. Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.

Так Москве это и не нравится. Приезжают украинские артисты, их многочисленный персонал и начинают свою рассказывать правду о том, что это вооруженная агрессия именно со стороны российского руководства, что ухудшение комфорта проживания в России, хотя оно не такое сильное как в Украине, является результатом этой военной агрессии.

Простите, как Вы это себе представляете - прям со сцены? В РФ и без них есть кому рассказывать - 2,5 млн. постоянных гастарбайтеров с Украины.


Вы их лично пересчитали? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:48

  zРадио написав:Я просто оставлю это здесь.

Бизнес Президента Украины Порошенко в России:

1) Липецкая фабрика Рошен. Работала с размахом весь 2014, 2015 и 2016 годы. На сегодня производство законсервировано

2) Экспорт продукции Рошен украинских заводов во все регионы России через подставные фирмы, экспортирующие якобы в Беларусь и Казахстан. Поставлен и работает по сей день все 4 года войны (по поводу доступности конфет по всей России - на ютубе есть свежайшее видео о карамельках Кременчугской фабрики на полках супермаркетов в Чечне)

3) Экспорт продукции Днепропетровский аккумуляторный завод ISTA на заводы АвтоВАЗ, производящие сборку Renault. Поставлен и работает по сей день все 4 года войны

4) Липецкая фабрика Крохмалопродукты. Находится по соседству с фабрикой Рошен, и прекрасно работает по сей день, поставляя мукомольные продукты на европейскую часть РФ.

Бизнес Президента Украины Порошенко в оккупированном Крыму:

1) Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе. Работал вплоть до января 2018 г. на интересы Петра Порошенко, того, который любит деньги и против Петра Порошенко, того, который Президент Украины и главнокомандующий ее армией и флотом.

И вот я думаю, кормить граждан страны-агрессора конфетами и хлебом - НОРМАЛЬНО, помогать стране-агрессору делать автомобили - НОРМАЛЬНО, помогать стране-агрессору модернизировать Черноморский флот, базирующийся на захваченной украинской территории - НОРМАЛЬНО. НО УПАСИ ГОСПОДЬ Ани Лорак попеть под фонеру украинские песни перед гражданами страны-агрессора!

Тут, как говорится, либо крестик нужно снять, либо трусы одеть...


Президент за нас трудится, здоровье теряет, а Вы его критикуете вместо того, чтобы сплотиться вокруг него и его семьи.
Егор
 
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