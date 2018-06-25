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Facebook відмовився від "сонячного" безпілотника для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Соціальна мережа Facebook не буде випускати безпілотники на сонячних батареях Aquila, які спрямовані на роздачу інтернет-сигналу за допомогою лазера.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:25
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