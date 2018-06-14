За даними IRENA і НКРЕКП, обсяг інвестицій в українську альтернативну енергетику за період 2012-2017 рр. склав 2,55 млрд євро.
Дивися повний текст Юрій Кацер: Енергетика 2.0. Перспективи «зеленого» тарифу в Україні після липня 2019.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:41
Юрій Кацер: Енергетика 2.0. Перспективи «зеленого»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юрій Кацер: Енергетика 2.0. Перспективи «зеленого» тарифу в Україні після липня 2019.
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:41
Ну в общем вот на этом "Зеленая Энергетика" по сути и закончилась. То что мы видим в СМИ по здаче объектов "Зеленой энергетики", это старые проекты,никто не будет играть с шулером меняющим на ходу правила.
Ну в принципе в этот раз сей уничтожающий ВИЭ закон несет какую то пользу.. дорогущих СЭС субсидируемых из нашего кармана станет меньше... плохо то что у керманычей нет никакого плана по развитию иных источников генерации.
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