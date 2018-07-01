Депозити нотаріуса в Україні не прижилися, а ескроу рахунками люди ще користуватися не навчилися.
Дивися повний текст НБУ повідомив, що через плутанину з рахунками українці не можуть купити-продати нерухомість.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:53
НБУ повідомив, що через плутанину з рахунками українці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ повідомив, що через плутанину з рахунками українці не можуть купити-продати нерухомість.
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:53
ну не знаю... пачку зелени отслюнявили, вот и весь эскроу... ну или сумка гривен в крайнем случае...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
|