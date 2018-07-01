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Україна на третину
скоротила імпорт газу

Україна на третину скоротила імпорт газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:08

Україна на третину скоротила імпорт газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба держкомпанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз".

Дивися повний текст Україна на третину скоротила імпорт газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:08

Сейчас сократила, потом увеличит. Постоянные качели. Надо собственную добычу наращивать.
nalim
 
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