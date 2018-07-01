Про це повідомляє прес-служба держкомпанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз".
Дивися повний текст Україна на третину скоротила імпорт газу.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:08
Україна на третину скоротила імпорт газу
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Дивися повний текст Україна на третину скоротила імпорт газу.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:08
Сейчас сократила, потом увеличит. Постоянные качели. Надо собственную добычу наращивать.
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