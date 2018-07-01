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Україна заробить на зростанні
поставок російського газу...

Україна заробить на зростанні поставок російського газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:11

Україна заробить на зростанні поставок російського газу...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення обсягу поставок російського газу в Європу, який користується попитом, можливе тільки через українську газотранспортну систему.

Дивися повний текст Україна заробить на зростанні поставок російського газу в Європу — росЗМІ.
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