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Україна заробить на зростанні поставок російського газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:11
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення обсягу поставок російського газу в Європу, який користується попитом, можливе тільки через українську газотранспортну систему.
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