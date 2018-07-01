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Україна знову скоротила
виробництво свинини

Україна знову скоротила виробництво свинини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:14

Україна знову скоротила виробництво свинини

Пропонуємо до обговорення:
В Україні виробництво свіжого чи охолодженого м'яса свинини в травні 2018 року скоротилося на 6,3% порівняно з травнем минулого року - до 18 тис. тонн.

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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:14

Сдаем даже на направлениях, где реально можно было как минимум себя обеспечивать. Капец.
nalim
 
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