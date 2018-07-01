В Україні виробництво свіжого чи охолодженого м'яса свинини в травні 2018 року скоротилося на 6,3% порівняно з травнем минулого року - до 18 тис. тонн.
Дивися повний текст Україна знову скоротила виробництво свинини.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:14
Україна знову скоротила виробництво свинини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна знову скоротила виробництво свинини.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:14
Сдаем даже на направлениях, где реально можно было как минимум себя обеспечивать. Капец.
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:01
Польским мясом в Украине уже никого не удивить.
Скоро наверно и "местные" овощи-фрукты будем импортировать
Всё IMHO
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