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Україна знову скоротила
виробництво свинини

Україна знову скоротила виробництво свинини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:14

Україна знову скоротила виробництво свинини

Пропонуємо до обговорення:
В Україні виробництво свіжого чи охолодженого м'яса свинини в травні 2018 року скоротилося на 6,3% порівняно з травнем минулого року - до 18 тис. тонн.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:14

Сдаем даже на направлениях, где реально можно было как минимум себя обеспечивать. Капец.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:01

Польским мясом в Украине уже никого не удивить.
Скоро наверно и "местные" овощи-фрукты будем импортировать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:47

Ну да - рост ВВП на 20 проц., а свинины (которая тот товар, потребление которого в условиях некоторого преодоления нищеты должны теперь есть больше) почему-то производят меньше. Загадочно как-то. Может, ее почему-то стало невыгодно производить? Или этот рост сожрала инфляция?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 06:49

Ганьба :( Я розумію імпорт мікропроцесорів, але свинини о_О
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