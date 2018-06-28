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Світовий банк відзначив
стрімке зростання ВВП України

Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:39

Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Дивися повний текст Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:39

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2017&locations=UA&name_desc=true&start=2008&view=chart

Потроху повертаємося до післякризового рівня 2009р.
GBK
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:41

Це наслідок виходу з тіні, обліковується те, що раніше не обліковувалося. Отже красти стали таки менше! Ставимо Петру Олексійовичу "+" ;-)
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:57

Re: стрімке

  GBK написав:повертаємося до післякризового рівня 2009р.

Поворот взад. однако
sal
 
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