Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
Дивися повний текст Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:39
Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:39
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2017&locations=UA&name_desc=true&start=2008&view=chart
Потроху повертаємося до післякризового рівня 2009р.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:41
Це наслідок виходу з тіні, обліковується те, що раніше не обліковувалося. Отже красти стали таки менше! Ставимо Петру Олексійовичу "+" ;-)
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:57
Re: стрімке
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