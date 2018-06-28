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Світовий банк відзначив
стрімке зростання ВВП України

Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:39

Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Дивися повний текст Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:39

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2017&locations=UA&name_desc=true&start=2008&view=chart

Потроху повертаємося до післякризового рівня 2009р.
GBK
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:41

Це наслідок виходу з тіні, обліковується те, що раніше не обліковувалося. Отже красти стали таки менше! Ставимо Петру Олексійовичу "+" ;-)
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:57

Re: стрімке

  GBK написав:повертаємося до післякризового рівня 2009р.

Поворот взад. однако
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:11

Re: Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України

угу. Перемога. Чуть лепей чем Замбия, но хуже чем Таиланд и Вьетнам. Не говоря о России под санкциями. https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=2010
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:20

В процентах, конечно, рост значительный
GDP per capita (current US$)
Ukraine
2016 2,185.7
2017 2,639.8
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=2016
20.6 % за год. Но каков этот уровень?
Albania 4,537.9
Angola 4,170.3
Armenia 3,936.8
Azerbaijan 4,131.6
Belarus 5,726.0
Bhutan 3,110.2
Bolivia 3,394.0
Cabo Verde 3,209.7
El Salvador 3,889.3
Georgia 4,078.3
Honduras 2,480.1
Indonesia 3,846.9
Kosovo 3,894.0
Lao PDR 2,457.4
Moldova 2,289.9
Mongolia 3,735.2
Papua New Guinea 2,555.9
Sudan 2,898.5
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:11

  Волгарь написав:В процентах, конечно, рост значительный GDP per capita (current US$) Ukraine 2016 2,185.7 2017 2,639.8 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=2016 20.6 % за год. Но каков этот уровень? Albania 4,537.9 Angola 4,170.3 Armenia 3,936.8 Azerbaijan 4,131.6 Belarus 5,726.0 Bhutan 3,110.2 Bolivia 3,394.0 Cabo Verde 3,209.7 El Salvador 3,889.3 Georgia 4,078.3 Honduras 2,480.1 Indonesia 3,846.9 Kosovo 3,894.0 Lao PDR 2,457.4 Moldova 2,289.9 Mongolia 3,735.2 Papua New Guinea 2,555.9 Sudan 2,898.5

"А у вас негров линчуют".. Ты жалок.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:17

  sal написав:
  GBK написав:повертаємося до післякризового рівня 2009р.

Поворот взад. однако

И подвели итог ЛГБТ-Прайдом. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:06

  locustsucol написав:
  Волгарь написав:В процентах, конечно, рост значительный GDP per capita (current US$) Ukraine 2016 2,185.7 2017 2,639.8 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=2016 20.6 % за год. Но каков этот уровень? Albania 4,537.9 Angola 4,170.3 Armenia 3,936.8 Azerbaijan 4,131.6 Belarus 5,726.0 Bhutan 3,110.2 Bolivia 3,394.0 Cabo Verde 3,209.7 El Salvador 3,889.3 Georgia 4,078.3 Honduras 2,480.1 Indonesia 3,846.9 Kosovo 3,894.0 Lao PDR 2,457.4 Moldova 2,289.9 Mongolia 3,735.2 Papua New Guinea 2,555.9 Sudan 2,898.5

"А у вас негров линчуют".. Ты жалок.

Я - всего лишь весьма наблюдательный обычный человек. Но согласитесь, трудно поверить, что добавленная стоимость, создающаяся в стране в пересчете на 1 человека, МЕНЬШЕ, чем в Судане или Монголии, вполне сопоставима с этим показателем для ЛНДР (Лаосской Народно-Демократической республики) и Папуа Новой Гвинеей, и ставит страну на сомнительное 2-ое место снизу в Европе, опережая только Молдавию.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:09

  Волгарь написав: Я - всего лишь весьма наблюдательный обычный человек. Но согласитесь, трудно поверить, что добавленная стоимость, создающаяся в стране в пересчете на 1 человека, МЕНЬШЕ, чем в Судане или Монголии, вполне сопоставима с этим показателем для ЛНДР (Лаосской Народно-Демократической республики) и Папуа Новой Гвинеей, и ставит страну на сомнительное 2-ое место снизу в Европе, опережая только Молдавию.

Как же у тебя горит )))
locustsucol
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