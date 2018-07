Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України

Волгарь написав:

В процентах, конечно, рост значительный GDP per capita (current US$) Ukraine 2016 2,185.7 2017 2,639.8 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=2016 20.6 % за год. Но каков этот уровень? Albania 4,537.9 Angola 4,170.3 Armenia 3,936.8 Azerbaijan 4,131.6 Belarus 5,726.0 Bhutan 3,110.2 Bolivia 3,394.0 Cabo Verde 3,209.7 El Salvador 3,889.3 Georgia 4,078.3 Honduras 2,480.1 Indonesia 3,846.9 Kosovo 3,894.0 Lao PDR 2,457.4 Moldova 2,289.9 Mongolia 3,735.2 Papua New Guinea 2,555.9 Sudan 2,898.5