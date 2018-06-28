Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
Дивися повний текст Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:39
Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:39
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2017&locations=UA&name_desc=true&start=2008&view=chart
Потроху повертаємося до післякризового рівня 2009р.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:41
Це наслідок виходу з тіні, обліковується те, що раніше не обліковувалося. Отже красти стали таки менше! Ставимо Петру Олексійовичу "+" ;-)
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:57
Re: стрімке
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:11
Re: Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України
угу. Перемога. Чуть лепей чем Замбия, но хуже чем Таиланд и Вьетнам. Не говоря о России под санкциями.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:20
В процентах, конечно, рост значительный
GDP per capita (current US$)
Ukraine
2016 2,185.7
2017 2,639.8
20.6 % за год. Но каков этот уровень?
Albania 4,537.9
Angola 4,170.3
Armenia 3,936.8
Azerbaijan 4,131.6
Belarus 5,726.0
Bhutan 3,110.2
Bolivia 3,394.0
Cabo Verde 3,209.7
El Salvador 3,889.3
Georgia 4,078.3
Honduras 2,480.1
Indonesia 3,846.9
Kosovo 3,894.0
Lao PDR 2,457.4
Moldova 2,289.9
Mongolia 3,735.2
Papua New Guinea 2,555.9
Sudan 2,898.5
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:11
"А у вас негров линчуют".. Ты жалок.
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:17
И подвели итог ЛГБТ-Прайдом.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:06
Я - всего лишь весьма наблюдательный обычный человек. Но согласитесь, трудно поверить, что добавленная стоимость, создающаяся в стране в пересчете на 1 человека, МЕНЬШЕ, чем в Судане или Монголии, вполне сопоставима с этим показателем для ЛНДР (Лаосской Народно-Демократической республики) и Папуа Новой Гвинеей, и ставит страну на сомнительное 2-ое место снизу в Европе, опережая только Молдавию.
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:09
Как же у тебя горит )))
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