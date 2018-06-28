RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світовий банк відзначив
стрімке зростання ВВП України

Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:36

гривня обесценилась за годы существования в 14раз ... ВВП на душу населения 114 место в мире.. народ толпами бежит из страны... может перепутали и пишут не про нашу страну?
germ
 
Повідомлень: 72
З нами з: 09.05.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:05

это просто эффект низкой базы.
in2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 02.03.15
Подякував: 428 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:42

germ, +1. Еще заголовок порадовал - прямо "стремительным домкратом" )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1912
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4061 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:47

Сейчас гривня девальнётся, и всё станет на свои места
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5729
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3719 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:08

Как черти на сковороде завсегдатаи из-за пребрика смалятся )) Аж шкворчит )))
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 27.08.15
Подякував: 326 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман назвав ціну очищення банківської системи України
R2 » Сер 27 чер, 2018 14:35
5 172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 12:32
trololo
Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної... 1 ... 4, 5, 6
R2 » П'ят 22 чер, 2018 08:23
58 4193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 08:32
sponsornet12345
РФ готує масштабну кібератаку проти України — Поліція 1, 2, 3
R2 » Сер 27 чер, 2018 09:30
23 1279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 16:35
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.