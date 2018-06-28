Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:36
гривня обесценилась за годы существования в 14раз ... ВВП на душу населения 114 место в мире.. народ толпами бежит из страны... может перепутали и пишут не про нашу страну?
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:42
germ, +1. Еще заголовок порадовал - прямо "стремительным домкратом" )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Пон 02 лип, 2018 17:08
Как черти на сковороде завсегдатаи из-за пребрика смалятся )) Аж шкворчит )))
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