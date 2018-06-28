Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:36
гривня обесценилась за годы существования в 14раз ... ВВП на душу населения 114 место в мире.. народ толпами бежит из страны... может перепутали и пишут не про нашу страну?
germ
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:05
это просто эффект низкой базы.
in2015
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:42
germ, +1. Еще заголовок порадовал - прямо "стремительным домкратом" )))
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RomanTik
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:47
Сейчас гривня девальнётся, и всё станет на свои места
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Пон 02 лип, 2018 17:08
Как черти на сковороде завсегдатаи из-за пребрика смалятся )) Аж шкворчит )))
locustsucol
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Додано: Пон 02 лип, 2018 18:01
locustsucol написав:
Как же у тебя горит )))
А должно было бы гореть у вас..
Если вы, конечно, действительно переживаете за свою страну и свой народ..
fokus
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Додано: Пон 02 лип, 2018 18:30
fokus написав:
А должно было бы гореть у вас.. Если вы, конечно, действительно переживаете за свою страну и свой народ..
а + 20% черти с неба принесут? )) Может работать стоит, как народ, и научитесь радоваться достигнутому, а не гадить на все ?
locustsucol
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Додано: Пон 02 лип, 2018 19:03
спасибо выше за ссылку мне понра
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=2010
только вот розничные продажи что-то нихрена не растут
свинорыл
yama
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Додано: Пон 02 лип, 2018 19:18
Не то, что РФ, которая достигла по этому показанию такие великие державы, как Черногория, Казахстан, Маврикий, Турцию, Санта Лючию и даже Румынию.
Сразу видно - великая держава, которая США за пояс заткнет
myshapiton
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