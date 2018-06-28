Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України
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Не то, что РФ, которая достигла по этому показанию такие великие державы, как Черногория, Казахстан, Маврикий, Турцию, Санта Лючию и даже Румынию. Сразу видно - великая держава, которая США за пояс заткнет
Не то, что РФ, которая достигла по этому показанию такие великие державы, как Черногория, Казахстан, Маврикий, Турцию, Санта Лючию и даже Румынию. Сразу видно - великая держава, которая США за пояс заткнет
Вы не понимаете, это "Русский мир". Рабам не нужны жалкие денюжки, главное чтобы разрешали на площади свободно на коленях стоять да барина в ... целовать! Встают с колен, в этом весь их смысл.