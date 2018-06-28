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Світовий банк відзначив
стрімке зростання ВВП України

Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:12

Re: Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України

  locustsucol написав:а + 20% черти с неба принесут? )) Может работать стоит, как народ, и научитесь радоваться достигнутому, а не гадить на все ?

Радоваться достигнутому – это чему? До уровня 2013 года еще не доросли и Судан пока не переплюнули.
Работать однозначно нужно. А орать перемога из глубины дупы – это не работа, вы ошибаетесь. Даже если за это платят.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:22

Это результат огромной инфляции при нулевой девальвации. Просто взяли отобрали деньги у граждан (в данном случае и у экспортеров) и положили к себе в карман. Государство стало богаче, население беднее, если оценивать по покупательной способности. Это печаль и гребаный стыд, и уж точно не перемога.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:26

Ну да 1,2% на целых 20% выше чем 1,0%
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