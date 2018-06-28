Радоваться достигнутому – это чему? До уровня 2013 года еще не доросли и Судан пока не переплюнули.
Работать однозначно нужно. А орать перемога из глубины дупы – это не работа, вы ошибаетесь. Даже если за это платят.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 07:12
Re: Світовий банк відзначив стрімке зростання ВВП України
Радоваться достигнутому – это чему? До уровня 2013 года еще не доросли и Судан пока не переплюнули.
Работать однозначно нужно. А орать перемога из глубины дупы – это не работа, вы ошибаетесь. Даже если за это платят.
Додано: Вів 03 лип, 2018 08:22
Это результат огромной инфляции при нулевой девальвации. Просто взяли отобрали деньги у граждан (в данном случае и у экспортеров) и положили к себе в карман. Государство стало богаче, население беднее, если оценивать по покупательной способности. Это печаль и гребаный стыд, и уж точно не перемога.
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