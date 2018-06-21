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9 компаній зацікавлені в
проектуванні об'їзної дороги...

9 компаній зацікавлені в проектуванні об'їзної дороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:53

9 компаній зацікавлені в проектуванні об'їзної дороги...

Пропонуємо до обговорення:
Виконання завдання триватиме орієнтовно 10 місяців без урахування часу, необхідного для затвердження ТЕО Кабінетом Міністрів.

Дивися повний текст 9 компаній зацікавлені в проектуванні об'їзної дороги навколо Борисполя.
R2
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