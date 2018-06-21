Виконання завдання триватиме орієнтовно 10 місяців без урахування часу, необхідного для затвердження ТЕО Кабінетом Міністрів.
Дивися повний текст 9 компаній зацікавлені в проектуванні об'їзної дороги навколо Борисполя.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:53
9 компаній зацікавлені в проектуванні об'їзної дороги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 9 компаній зацікавлені в проектуванні об'їзної дороги навколо Борисполя.
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