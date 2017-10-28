Про це розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:11
Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:12
Конечно, сложно решить насколько еще нужно обокрасть граждан страны, представив это благом.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:22
Газ, ... уголь - надра. А надра належать народу. Які 7000 чи 10000?
Чи ок - ми платимо ... куди ці гроші йдуть ? В Бюджет ... на що ?
На освіту чи здоров'я?
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:28
Re: Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населенн
Все спихивает на МВФ, который и так не дает денег. Удобная позиция.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:30
На образование и здоровье... На образование детей Гройсмана сотоварищи и здоровье товарищей и их родственников. Так что все четко.
Если для этого нужно в очередной раз обуть лоха, то обуют. А лох утрется и все...
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:33
Re: Гройсмен
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:42
Справка Finance.ua Пока цена на газ для населения остается на уровне 4,942 грн за кубометр.
та ну может вы что-то путаете ? 7,2 грн в платежке вижу
свинорыл
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:58
Точно, заткнул своей жирной филейной частью, как течь в отсеке.
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