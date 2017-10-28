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Гройсман пояснив, якою має
бути ціна на газ для населення

Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:11

Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:12

Конечно, сложно решить насколько еще нужно обокрасть граждан страны, представив это благом.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:22

Газ, ... уголь - надра. А надра належать народу. Які 7000 чи 10000?
Чи ок - ми платимо ... куди ці гроші йдуть ? В Бюджет ... на що ?
На освіту чи здоров'я?
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:27

Еще тарифы на газ поднимут,сами и платить будут.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:28

Re: Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населенн

Все спихивает на МВФ, который и так не дает денег. Удобная позиция.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:30

  anton_gms написав:Газ, ... уголь - надра. А надра належать народу. Які 7000 чи 10000?
Чи ок - ми платимо ... куди ці гроші йдуть ? В Бюджет ... на що ?
На освіту чи здоров'я?

На образование и здоровье... На образование детей Гройсмана сотоварищи и здоровье товарищей и их родственников. Так что все четко.
Если для этого нужно в очередной раз обуть лоха, то обуют. А лох утрется и все...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:27

anton_gms, бабки идут олигархам, которые захватили эти месторождения
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:33

Re: Гройсмен

  esaul написав:Все спихивает на МВФ, который и так не дает денег.

МВФ лезет и в окна и в двери. А Он его сдерживает. уже год. а может и дольше
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:42

Справка Finance.ua Пока цена на газ для населения остается на уровне 4,942 грн за кубометр.
та ну может вы что-то путаете ? 7,2 грн в платежке вижу
свинорыл
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:58

  sal написав:
  esaul написав:Все спихивает на МВФ, который и так не дает денег.

МВФ лезет и в окна и в двери. А Он его сдерживает. уже год. а может и дольше

Точно, заткнул своей жирной филейной частью, как течь в отсеке.
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ruvex
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