Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення

"Не бережешь ты себя, Владимир Борисович, отдохнуть тебе надо"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:14
Re: сдержание
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:45
Re: Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населенн
Отмените налоги на газ для населения.. что тут сложного?? Сдирать налог с газа большая часть которого потом субсидируется из бюджета это бред какой то. Разрешите населению закупать газ на перед.. У меня есть например 7000 грн и я оплачу ими 1000 кубов газа, и пока не использую плачу только за транспортировку и все..или вообще ничего так как в цену транспортировка заложена уже. Оно и государству хорошо, предоплаченным газом можно заполнить пустующие ПГХ и население гарантия от повышения цены на 1-2-5 лет например.. ну кто на сколько затарился)). А если разрешить на его закупку льготные кредиты то и банкам профит)).
Вот как минимум ДВА пути как гросе и Ко и рыбку сьесть и на .. МВФ не сесть))
Отмена налогов и разрешение закупок газа авансом населению.
Додано: Пон 02 лип, 2018 22:03
Я как-то ранее, ни при одном правительстве, не помню, чтобы чувствовал себя таким идиотом, как сейчас, что мне, убогому (бывшему таможеннику), директор винницкого рынка должен объяснять, почему, мол, газ должен стоить столько-то. Никак не разберусь
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