Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення

Додано: Пон 02 лип, 2018 16:45

Отмените налоги на газ для населения.. что тут сложного?? Сдирать налог с газа большая часть которого потом субсидируется из бюджета это бред какой то. Разрешите населению закупать газ на перед.. У меня есть например 7000 грн и я оплачу ими 1000 кубов газа, и пока не использую плачу только за транспортировку и все..или вообще ничего так как в цену транспортировка заложена уже. Оно и государству хорошо, предоплаченным газом можно заполнить пустующие ПГХ и население гарантия от повышения цены на 1-2-5 лет например.. ну кто на сколько затарился)). А если разрешить на его закупку льготные кредиты то и банкам профит)).

Вот как минимум ДВА пути как гросе и Ко и рыбку сьесть и на .. МВФ не сесть))

Отмена налогов и разрешение закупок газа авансом населению.