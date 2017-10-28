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Гройсман пояснив, якою має
бути ціна на газ для населення

Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:14

Re: сдержание

  ruvex написав:заткнул своей жирной филейной частью, как течь в отсеке

"Не бережешь ты себя, Владимир Борисович, отдохнуть тебе надо"
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:45

Re: Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населенн

Отмените налоги на газ для населения.. что тут сложного?? Сдирать налог с газа большая часть которого потом субсидируется из бюджета это бред какой то. Разрешите населению закупать газ на перед.. У меня есть например 7000 грн и я оплачу ими 1000 кубов газа, и пока не использую плачу только за транспортировку и все..или вообще ничего так как в цену транспортировка заложена уже. Оно и государству хорошо, предоплаченным газом можно заполнить пустующие ПГХ и население гарантия от повышения цены на 1-2-5 лет например.. ну кто на сколько затарился)). А если разрешить на его закупку льготные кредиты то и банкам профит)).
Вот как минимум ДВА пути как гросе и Ко и рыбку сьесть и на .. МВФ не сесть))
Отмена налогов и разрешение закупок газа авансом населению.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:03

Я как-то ранее, ни при одном правительстве, не помню, чтобы чувствовал себя таким идиотом, как сейчас, что мне, убогому (бывшему таможеннику), директор винницкого рынка должен объяснять, почему, мол, газ должен стоить столько-то. Никак не разберусь
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:19

Re: Гройсман пояснив, якою має бути ціна на газ для населенн

Скажите, кому-то ещё сейчас пришли квитанции от Киевгаза за июль и август 2015г., где указано - "Рахунок на компенсацию збыткив" , там копейки, но если у меня никаких долгов нет, вдруг эти счета появились, а внизу ещё ВЫМОГА, где предлагает оплатить за 7 дней и в случае невыполнения - суд и все судеб.издержки.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:33

  yama написав:Справка Finance.ua Пока цена на газ для населения остается на уровне 4,942 грн за кубометр.
та ну может вы что-то путаете ? 7,2 грн в платежке вижу

Ціна 6,98 гривень, а не 7,20

Газ 4,942
Транспортування 0,856
ПДВ 1,160
Разом 6,958

Цікаво було б побачити фото тієї платіжки
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:57

Да за такие деяния памятник необходимо ставить премьеру, как защитнику Украины от злого МВФ. Вот не хотят они брать кредит, а МВФ все равно заставляет, уговаривает половину кредита распилить и вывести в офшоры, а половину пустить на свои нужды, народ ведь все оплатит. Для этого и цены на газ необходимо поднять, да обязательно заложить процент гешефта для себя в новую цену, иначе МВФ не поймет и откажет в кредите.
Eidos
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:33

  1007qwert написав:Скажите, кому-то ещё сейчас пришли квитанции от Киевгаза за июль и август 2015г., где указано - "Рахунок на компенсацию збыткив" , там копейки, но если у меня никаких долгов нет, вдруг эти счета появились, а внизу ещё ВЫМОГА, где предлагает оплатить за 7 дней и в случае невыполнения - суд и все судеб.издержки.

Ага, и мне вчера пришла такая (левый берег).
07.11.2016 дело №910/15430/16 Хозсуд г.Киева по иску Нафтогаза оштрафовал Киевгазенергджи на 9 873 778, 65 грн. После этого они проиграли все аппеляции.
Вот они и решили эти деньги стянуть с потребителей - не со своих же им платить....
coulthard
 
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