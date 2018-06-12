Інженери з Disney Research створили робота, який вміє виконувати переворот в польоті з троса.
Дивися повний текст Disney представила роботів-каскадерів, які будуть замінювати людей (відео).
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:31
Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...
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Дивися повний текст Disney представила роботів-каскадерів, які будуть замінювати людей (відео).
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:31
Классно, вот бы успели их добавит в диснеевские парки до конца августа. Везу сына в парижский диснейленд перед школой, было бы прикольно таких супергероев ему показать тоже :)
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