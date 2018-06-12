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Disney представила
роботів-каскадерів, які будуть...

Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:31

Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери з Disney Research створили робота, який вміє виконувати переворот в польоті з троса.

Дивися повний текст Disney представила роботів-каскадерів, які будуть замінювати людей (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:31

Классно, вот бы успели их добавит в диснеевские парки до конца августа. Везу сына в парижский диснейленд перед школой, было бы прикольно таких супергероев ему показать тоже :)
Ferox
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