Інженери з Disney Research створили робота, який вміє виконувати переворот в польоті з троса.
Дивися повний текст Disney представила роботів-каскадерів, які будуть замінювати людей (відео).
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:31
Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Disney представила роботів-каскадерів, які будуть замінювати людей (відео).
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:31
Классно, вот бы успели их добавит в диснеевские парки до конца августа. Везу сына в парижский диснейленд перед школой, было бы прикольно таких супергероев ему показать тоже :)
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:41
Глупость! Деньги на разработку потрачены зря. Неужели разработчики не понимают, что зрители эмоционально воспринимают шоу только тогда, когда "примеряют его на себя" ? Как только зритель понимает, что перед ним крутится железяка, а не живой человек, то моментально потеряется к ней интерес, все скажут - "ну да, прикольно", а через 1 минуту уже забыли и пошли мимо.
Вот скажите честно - вы готовы с замиранием сердца смотреть, например, на робота-глотателя шпаг ? Даже смешно представить, правда ? :)
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:44
Re: Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...
вот это написана натуральная глупость. Расскажите про равнодушие при просмотре рисованных мультиков и Аватара, от которого даже у корефанов кинобизнеса изрядно забомбило - создана новая технология - актеры с ихи мультимилоинными зряплатами , деллаными пластмассовыми эмоциями и постановочным жеманством становятся не нужны. Большинство даже мультов даст большую фору "корефанам" актерского цеха по эмоциям и сюжетам. Касаясь данной конкретной темы - нет никакого смысла рисковать жизнью живого человека если это дело можно получить железяке. Что касается каскадерских трюков - они давно уже не вызывают замирания сердца когда всем известно как рулят спецэффекты и 3Д технологии.
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