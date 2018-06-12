Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...

Додано: Вів 03 лип, 2018 20:01

Surfer написав: Расскажите про равнодушие при просмотре рисованных мультиков и Аватара, от которого даже у корефанов кинобизнеса изрядно забомбило - создана новая технология - актеры с ихи мультимилоинными зряплатами , деллаными пластмассовыми эмоциями и постановочным жеманством становятся не нужны. Большинство даже мультов даст большую фору "корефанам" актерского цеха по эмоциям и сюжетам. Расскажите про равнодушие при просмотре рисованных мультиков и Аватара, от которого даже у корефанов кинобизнеса изрядно забомбило - создана новая технология - актеры с ихи мультимилоинными зряплатами , деллаными пластмассовыми эмоциями и постановочным жеманством становятся не нужны. Большинство даже мультов даст большую фору "корефанам" актерского цеха по эмоциям и сюжетам.

Surfer написав: Касаясь данной конкретной темы - нет никакого смысла рисковать жизнью живого человека если это дело можно получить железяке. Что касается каскадерских трюков - они давно уже не вызывают замирания сердца когда всем известно как рулят спецэффекты и 3Д технологии. Касаясь данной конкретной темы - нет никакого смысла рисковать жизнью живого человека если это дело можно получить железяке. Что касается каскадерских трюков - они давно уже не вызывают замирания сердца когда всем известно как рулят спецэффекты и 3Д технологии.

Вы путаете технологии и готовый продукт. Попробуйте объясните, почему одни мультики снимают сотни миллионов кассовых сборов, а другие (даже часто от тех же компаний!) пролетают "как фанера над Парижем". И технологии те же, а зрителя не зацепило. Так в чём дело ? Может в людях, которые вложили свои мысли у душу в готовый продукт, а не технологии, которые они применяли ? Не спешите отвечать, задумайтесь.Очень советую Вам вместо кинотеатра с очередным 3Д экшеном сходить в обычный ЦИРК. Эмоций будет больше чем в кинотеатре. Почему ? Опять технологии ? Так тому цирку, котрый мы знаем уже не одна сотня лет, а эмоций вызывает больше, чем любой современный боевик в кинотеатре.И ещё для раздумий - я прекрасно помню, как ещё лет 20 назад все "хоронили" ведущих на телевидении. И что ? Где эти все говорящие компьютерные головы и туловища в телевизоре ? Особенно, когда нужно взаимодействовать с залом. Отож.Я повторю - глупость сделали. Наработки инженеров, конечно, пойдут в другое дело - роботы-официанты, сопровождающие и прочие человеко-подобные, но конкретно в этом случае они не нужны.