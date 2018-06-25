Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...

Додано: Чет 05 лип, 2018 13:29

LutsMan написав: Очень советую Вам вместо кинотеатра с очередным 3Д экшеном сходить в обычный ЦИРК. Очень советую Вам вместо кинотеатра с очередным 3Д экшеном сходить в обычный ЦИРК.

Попробуйте объясните, почему одни мультики снимают сотни миллионов кассовых сборов, а другие (даже часто от тех же компаний!) пролетают "как фанера над Парижем". И технологии те же, а зрителя не зацепило. Так в чём дело ? Может в людях, которые вложили свои мысли у душу в готовый продукт, а не технологии, которые они применяли ? Не спешите отвечать, задумайтесь.

ЦИРК ? Терпеть не могу. Дешевое плебейское развлечение. Во первых мне просто не ловко когда за мои деньги взрослые люди под куполом рискуют своим здоровьем и жизнью ради того чтобы ублажить плебейскую публику которой это интересно. Сам факт что я купив билет способствую тому что кто то ради этих денег будет рисковать своим здоровьем и жизнью ради чьей то дешевой забавы для меня омерзителен. Это как участие в ставках на боях без правил, или боях животных где они дерутся насмерть - по сути это соучастие, спонсирование кровавой расправы и убийства.Уже не говоря о животных над которыми там садистски издеваются для постановки трюков - это давно известно всем и давно существуют массовые кампании по запрету использования животных в цирках. Это садизм и живодерство на потребу недалекой бы..о-публики.Так что - в цирке или кино - чтобы человек рисковал своей жизнью и здоровьем ради утехи зрителя - это мерзость в любом случае. В цивилизованном а не первобытном обществе, хотя как видно неандлертальцы с нетронутым первобытным созданиям добрели и до наших дней, этого попросту не должно быть.Что касается роботов - "Если звезды зажигают, значит это кому то нужно". Наверное существуют трюки которые натуралистичнее а может и дешевле или проще исполнять роботам чем другими средствами - в кино и ндустрии не дураки сидят чтобы тратить свои деньги впустую, им виднее.Наверное в людях но наверняка не тех что в кадре. Взять уже упомянутый Аватар - рисованные 3Д персонажи вызывали однозначно гораздо больше эмоций чем реальные актеры даже топ уровня типа Сигурни. Или последние звездные войны -если в первых трех фильмах актеры смотрелись более менее органично , то в последних казалось бы те же актеры но создается впечатление будто они лишние , неловко сами себя чувствуют в кадре - навыерное сценарии, которые сейчас привыкли штамповать, как мыло, намного слабее - и еще более яснее становится что не в актерах дело. Анимационные фильмы хорошего уровня уже легко уделывают актерские потуги - на которые во многих случаях тошно смотреть - совершенно не понятно за что "звезды" получают многомиллионные контракты - получается лишь за узнаваемость ?! Приучить к узнаваемости можно и мульташных персонажей - даже такие примитивные дурилки картонные типа симпсонов, не говоря о более продвинутых персонажах. Как говорится работает принцип ж0пы, известный в медиа - если ее показывать постоянно на экранах - и она станет мега популярной через непродолжительный срокВся соль в работе художников за кадром, сценаристов - вот они творят по настоящему. И абсолютно глупо при нынешнем уровне развития технологий кому то рисковать своим здоровьем, жизнью ради неандертальцев которым это может быть интересно. Не этим берет настоящее искуство это уж точно.