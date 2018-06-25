Інженери з Disney Research створили робота, який вміє виконувати переворот в польоті з троса.
Дивися повний текст Disney представила роботів-каскадерів, які будуть замінювати людей (відео).
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:31
Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Disney представила роботів-каскадерів, які будуть замінювати людей (відео).
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:31
Классно, вот бы успели их добавит в диснеевские парки до конца августа. Везу сына в парижский диснейленд перед школой, было бы прикольно таких супергероев ему показать тоже :)
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:41
Глупость! Деньги на разработку потрачены зря. Неужели разработчики не понимают, что зрители эмоционально воспринимают шоу только тогда, когда "примеряют его на себя" ? Как только зритель понимает, что перед ним крутится железяка, а не живой человек, то моментально потеряется к ней интерес, все скажут - "ну да, прикольно", а через 1 минуту уже забыли и пошли мимо.
Вот скажите честно - вы готовы с замиранием сердца смотреть, например, на робота-глотателя шпаг ? Даже смешно представить, правда ? :)
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:44
Re: Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...
вот это написана натуральная глупость. Расскажите про равнодушие при просмотре рисованных мультиков и Аватара, от которого даже у корефанов кинобизнеса изрядно забомбило - создана новая технология - актеры с ихи мультимилоинными зряплатами , деллаными пластмассовыми эмоциями и постановочным жеманством становятся не нужны. Большинство даже мультов даст большую фору "корефанам" актерского цеха по эмоциям и сюжетам. Касаясь данной конкретной темы - нет никакого смысла рисковать жизнью живого человека если это дело можно получить железяке. Что касается каскадерских трюков - они давно уже не вызывают замирания сердца когда всем известно как рулят спецэффекты и 3Д технологии.
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:01
Вы путаете технологии и готовый продукт. Попробуйте объясните, почему одни мультики снимают сотни миллионов кассовых сборов, а другие (даже часто от тех же компаний!) пролетают "как фанера над Парижем". И технологии те же, а зрителя не зацепило. Так в чём дело ? Может в людях, которые вложили свои мысли у душу в готовый продукт, а не технологии, которые они применяли ? Не спешите отвечать, задумайтесь.
Очень советую Вам вместо кинотеатра с очередным 3Д экшеном сходить в обычный ЦИРК. Эмоций будет больше чем в кинотеатре. Почему ? Опять технологии ? Так тому цирку, котрый мы знаем уже не одна сотня лет, а эмоций вызывает больше, чем любой современный боевик в кинотеатре.
И ещё для раздумий - я прекрасно помню, как ещё лет 20 назад все "хоронили" ведущих на телевидении. И что ? Где эти все говорящие компьютерные головы и туловища в телевизоре ? Особенно, когда нужно взаимодействовать с залом. Отож.
Я повторю - глупость сделали. Наработки инженеров, конечно, пойдут в другое дело - роботы-официанты, сопровождающие и прочие человеко-подобные, но конкретно в этом случае они не нужны.
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:29
Re: Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...
ЦИРК ? Терпеть не могу. Дешевое плебейское развлечение. Во первых мне просто не ловко когда за мои деньги взрослые люди под куполом рискуют своим здоровьем и жизнью ради того чтобы ублажить плебейскую публику которой это интересно. Сам факт что я купив билет способствую тому что кто то ради этих денег будет рисковать своим здоровьем и жизнью ради чьей то дешевой забавы для меня омерзителен. Это как участие в ставках на боях без правил, или боях животных где они дерутся насмерть - по сути это соучастие, спонсирование кровавой расправы и убийства.
Уже не говоря о животных над которыми там садистски издеваются для постановки трюков - это давно известно всем и давно существуют массовые кампании по запрету использования животных в цирках. Это садизм и живодерство на потребу недалекой бы..о-публики.
Так что - в цирке или кино - чтобы человек рисковал своей жизнью и здоровьем ради утехи зрителя - это мерзость в любом случае. В цивилизованном а не первобытном обществе, хотя как видно неандлертальцы с нетронутым первобытным созданиям добрели и до наших дней, этого попросту не должно быть.
Что касается роботов - "Если звезды зажигают, значит это кому то нужно". Наверное существуют трюки которые натуралистичнее а может и дешевле или проще исполнять роботам чем другими средствами - в кино и ндустрии не дураки сидят чтобы тратить свои деньги впустую, им виднее.
Наверное в людях но наверняка не тех что в кадре. Взять уже упомянутый Аватар - рисованные 3Д персонажи вызывали однозначно гораздо больше эмоций чем реальные актеры даже топ уровня типа Сигурни. Или последние звездные войны -
если в первых трех фильмах актеры смотрелись более менее органично , то в последних казалось бы те же актеры но создается впечатление будто они лишние , неловко сами себя чувствуют в кадре - навыерное сценарии, которые сейчас привыкли штамповать, как мыло, намного слабее - и еще более яснее становится что не в актерах дело. Анимационные фильмы хорошего уровня уже легко уделывают актерские потуги - на которые во многих случаях тошно смотреть - совершенно не понятно за что "звезды" получают многомиллионные контракты - получается лишь за узнаваемость ?! Приучить к узнаваемости можно и мульташных персонажей - даже такие примитивные дурилки картонные типа симпсонов, не говоря о более продвинутых персонажах. Как говорится работает принцип ж0пы, известный в медиа - если ее показывать постоянно на экранах - и она станет мега популярной через непродолжительный срок
Вся соль в работе художников за кадром, сценаристов - вот они творят по настоящему. И абсолютно глупо при нынешнем уровне развития технологий кому то рисковать своим здоровьем, жизнью ради неандертальцев которым это может быть интересно. Не этим берет настоящее искуство это уж точно.
Додано: Чет 05 лип, 2018 20:58
Re: Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...
Эк Вас цирк зацепил, я аж зачитался. Браво!
Пойдите и скажите это циркачам в глаза. Скажите что пот,кровь,мозоли и слёзы, которые они проливали на тренировках и репетициях - это всё "плебейское шоу для тупых неандертальцев". Уверен, они Вам там доходчивей, чем я здесь все растолкуют. Удачи. Искренне надеюсь, что Вы с ними встретитесь.
Кстати, можете по пути к ним тоже самое сказать фигуристами, художественникам и т.д., всем тем людям которые потом и кровью зарабатывают свое мастерство.
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