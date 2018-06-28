У Таллінні вважають, що новий газопровід дає можливість для "втручання" РФ у європейську політику. Раніше Білий дім також різко критикував "Північний потік-2".
Дивися повний текст В Естонії висловились щодо будівництва "Північного потоку-2".
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:36
В Естонії висловились щодо будівництва "Північного потоку-2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Естонії висловились щодо будівництва "Північного потоку-2".
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:37
прямо как очередной анекдот про "гарячих эстонских парней":)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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