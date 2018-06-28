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В Естонії висловились щодо
будівництва "Північного потоку-2"

В Естонії висловились щодо будівництва "Північного потоку-2"
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:36

В Естонії висловились щодо будівництва "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
У Таллінні вважають, що новий газопровід дає можливість для "втручання" РФ у європейську політику. Раніше Білий дім також різко критикував "Північний потік-2".

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:37

прямо как очередной анекдот про "гарячих эстонских парней":)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:38

  antikkristall написав:прямо как очередной анекдот про "гарячих эстонских парней":)

ага, "на третий день Зоркий глаз заметил что у камеры нет одной стены". (с)
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:31

Вас, ребята, как и нас, никто не спросит.
nalim
 
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