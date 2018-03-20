Такі новації запропонував запровадити в країні нардеп Максим Микитась, зареєструвавши у Верховній Раді законопроект №8531.
Дивися повний текст Автобуси і маршрутки змусять вказувати вільні пільгові місця на табло.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:16
Автобуси і маршрутки змусять вказувати вільні пільгові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автобуси і маршрутки змусять вказувати вільні пільгові місця на табло.
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:12
Скажите пожалуйста. А когда лькотников будут бесплатно возить на таксях?
А то их уже столько развелось, что и таксопарк нужно уже подтягивать.
|