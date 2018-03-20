Автобуси і маршрутки змусять вказувати вільні пільгові...

Додано: Пон 02 лип, 2018 22:10

Уже представляю, как на приближающейся маршрутке в час пик табло показывает, что свободных мест, скажем, минус двадцать.



А насчет штрафов для маршрутчиков, не берущих льготников... Да не помогут штрафы, они-то берут, но только если видят вне остановки или самого на остановке старика - не остановят ему. Другая сторона: вот (Кировоград, 134-й маршрут) зашла женщина - у нее удостоверение "член семьи погибшего в АТО", сын погиб. Маршрутчик выбросил ее удостоверение в окно. Для него как бы и почти выход... А вообще они просто больше станут хамить и ненавидеть. В каждой маршрутке наклейка - "тут поважають захисників вітчизни", на деле - вот заходищь (я АТОшник) и ждешь, чего интересного (нового) расскажут. Потому я за монетизацию этих льгот, причем - черт с ними - пусть будет 40 поездок в месяц. У крестьян общественного транспорта нет, им эта льгота - как свинье звезды