Такі новації запропонував запровадити в країні нардеп Максим Микитась, зареєструвавши у Верховній Раді законопроект №8531.
Дивися повний текст Автобуси і маршрутки змусять вказувати вільні пільгові місця на табло.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:16
Автобуси і маршрутки змусять вказувати вільні пільгові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автобуси і маршрутки змусять вказувати вільні пільгові місця на табло.
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:12
Скажите пожалуйста. А когда лькотников будут бесплатно возить на таксях?
А то их уже столько развелось, что и таксопарк нужно уже подтягивать.
Додано: Пон 02 лип, 2018 22:10
Уже представляю, как на приближающейся маршрутке в час пик табло показывает, что свободных мест, скажем, минус двадцать.
А насчет штрафов для маршрутчиков, не берущих льготников... Да не помогут штрафы, они-то берут, но только если видят вне остановки или самого на остановке старика - не остановят ему. Другая сторона: вот (Кировоград, 134-й маршрут) зашла женщина - у нее удостоверение "член семьи погибшего в АТО", сын погиб. Маршрутчик выбросил ее удостоверение в окно. Для него как бы и почти выход... А вообще они просто больше станут хамить и ненавидеть. В каждой маршрутке наклейка - "тут поважають захисників вітчизни", на деле - вот заходищь (я АТОшник) и ждешь, чего интересного (нового) расскажут. Потому я за монетизацию этих льгот, причем - черт с ними - пусть будет 40 поездок в месяц. У крестьян общественного транспорта нет, им эта льгота - как свинье звезды
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