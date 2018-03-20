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Автобуси і маршрутки змусять
вказувати вільні пільгові...

Автобуси і маршрутки змусять вказувати вільні пільгові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:16

Автобуси і маршрутки змусять вказувати вільні пільгові...

Пропонуємо до обговорення:
Такі новації запропонував запровадити в країні нардеп Максим Микитась, зареєструвавши у Верховній Раді законопроект №8531.

Дивися повний текст Автобуси і маршрутки змусять вказувати вільні пільгові місця на табло.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:12

Скажите пожалуйста. А когда лькотников будут бесплатно возить на таксях?
А то их уже столько развелось, что и таксопарк нужно уже подтягивать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:10

Уже представляю, как на приближающейся маршрутке в час пик табло показывает, что свободных мест, скажем, минус двадцать.

А насчет штрафов для маршрутчиков, не берущих льготников... Да не помогут штрафы, они-то берут, но только если видят вне остановки или самого на остановке старика - не остановят ему. Другая сторона: вот (Кировоград, 134-й маршрут) зашла женщина - у нее удостоверение "член семьи погибшего в АТО", сын погиб. Маршрутчик выбросил ее удостоверение в окно. Для него как бы и почти выход... А вообще они просто больше станут хамить и ненавидеть. В каждой маршрутке наклейка - "тут поважають захисників вітчизни", на деле - вот заходищь (я АТОшник) и ждешь, чего интересного (нового) расскажут. Потому я за монетизацию этих льгот, причем - черт с ними - пусть будет 40 поездок в месяц. У крестьян общественного транспорта нет, им эта льгота - как свинье звезды
max_us_ua
 
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