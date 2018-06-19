Це максимальний для цього місяця показник за останні сім років (з 2012 року), відзначає "Газпром".
Дивися повний текст Газпром збільшив видобуток у червні, зростають шанси вийти за 500 млрд куб. м за підсумками року.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:33
Газпром збільшив видобуток у червні, зростають шанси...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром збільшив видобуток у червні, зростають шанси вийти за 500 млрд куб. м за підсумками року.
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:34
И хорошо и плохо, хорошо что все эти "потоки" не смогут переварить такой обьем транзита, и ГТС Украины достанется больше, плохо что Московия получит больше финансов для войн и убийств людей.. но если мыслить стратегически то чем больше добывают тем быстрее исчерпается ресурс. В то время как в Украине запасы газа на глубинах от 2 км и больше почти не тронутые..
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