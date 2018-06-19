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Газпром збільшив видобуток у
червні, зростають шанси...

Газпром збільшив видобуток у червні, зростають шанси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:33

Газпром збільшив видобуток у червні, зростають шанси...

Пропонуємо до обговорення:
Це максимальний для цього місяця показник за останні сім років (з 2012 року), відзначає "Газпром".

Дивися повний текст Газпром збільшив видобуток у червні, зростають шанси вийти за 500 млрд куб. м за підсумками року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:34

И хорошо и плохо, хорошо что все эти "потоки" не смогут переварить такой обьем транзита, и ГТС Украины достанется больше, плохо что Московия получит больше финансов для войн и убийств людей.. но если мыслить стратегически то чем больше добывают тем быстрее исчерпается ресурс. В то время как в Украине запасы газа на глубинах от 2 км и больше почти не тронутые..
Джон
 
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