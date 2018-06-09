Про це пише Bloomberg.
Дивися повний текст Гривня стала найсильнішою валютою на пострадянському просторі - Bloomberg (інфографіка).
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Додано: Пон 02 лип, 2018 17:18
Гривня стала найсильнішою валютою на пострадянському...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня стала найсильнішою валютою на пострадянському просторі - Bloomberg (інфографіка).
Додано: Пон 02 лип, 2018 17:48
Да, действительно, гривна в последнее время демонстрирует некоторую стабильность и даже укрепилась. НО какой от этого прок, если цены все равно растут теперь уже и в валюте. Так и сбережения уже никак не сохранишь... везде теряешь.
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:11
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