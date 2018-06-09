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Гривня стала найсильнішою
валютою на пострадянському...

Гривня стала найсильнішою валютою на пострадянському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:18

Гривня стала найсильнішою валютою на пострадянському...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Bloomberg.

Дивися повний текст Гривня стала найсильнішою валютою на пострадянському просторі - Bloomberg (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:18

Да уж, гривна стала самой сильной валютой. До очередного кидалова.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:48

Да, действительно, гривна в последнее время демонстрирует некоторую стабильность и даже укрепилась. НО какой от этого прок, если цены все равно растут теперь уже и в валюте. Так и сбережения уже никак не сохранишь... везде теряешь.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:11

  nalim написав:Да, действительно, гривна в последнее время демонстрирует некоторую стабильность и даже укрепилась. НО какой от этого прок, если цены все равно растут теперь уже и в валюте. Так и сбережения уже никак не сохранишь... везде теряешь.

100%, и не поспоришь...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:12

nalim

Тут понемногу начинает пахнуть загоном аленей в стиле ЮВТ-Стельмаха 2008 года, помните?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:19

p_a_l

Мне почему-то кажется, что скорее уж придумают драконовские крепостнические методы против льготников и субсидиантов, заставив пенсов по трое на зиму съезжаться в одну комнату, чем дефолт. Этим, которые при власти, дефолт как раз не очень будет удобен, ибо они сами (сконцентрировав за годы после 2014) немалые капиталы на эту земельку претендуют. У конкуренцию с иностранцами выиграть точно не смогут
max_us_ua
 
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