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Дані НБУ щодо депозитних ставок
20 провідних вітчизняних...

Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:51

Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних...

Пропонуємо до обговорення:
Пропонуємо до вашої уваги український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, який розраховується НБУ спільно з агентством Thomson Reuters на основі номінальних ставок 20 провідних вітчизняних банків, які мають найбільший портфель вкладів фізичних осіб.

Дивися повний текст Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних банків станом на 2 липня.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:51

Интересно, такие ставки хотя бы инфляцию покроют?
nalim
 
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