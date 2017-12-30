З 1 липня понад 150 медустанов почали отримувати фінансування за моделлю «гроші за пацієнтом».
Дивися повний текст Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 18:55
Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи.
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:56
"некоторые медицинские услуги станут бесплатными"
может имели в виду платными? (официально)
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:21
В Киеве работает все хорошо, в Харькове по поводу бесплатных лекарств ответили так- "это у вас в Киеве бесплатно, у нас все за деньги"
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:13
Moimir Где это в Киеве что бесплатно?????????? Никогда в Киеве не было ничего бесплатного, а только в 3-5 раз дороже, чем в том же Харькове!!! Лекарства никогда в Киеве не были бесплатными, даже бинтик и ватку нужно покупать.
Удивительно, за чиновников голосуют в регионах за своих земляков, а во всем обвиняют Киев, такого народа нет нигде во Вселенной!
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