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Опубліковано перелік безкоштовних
послуг в межах медреформи

Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:55

Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня понад 150 медустанов почали отримувати фінансування за моделлю «гроші за пацієнтом».

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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:56

"некоторые медицинские услуги станут бесплатными"
может имели в виду платными? (официально)
live_gp
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:21

В Киеве работает все хорошо, в Харькове по поводу бесплатных лекарств ответили так- "это у вас в Киеве бесплатно, у нас все за деньги"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:13

Moimir Где это в Киеве что бесплатно?????????? Никогда в Киеве не было ничего бесплатного, а только в 3-5 раз дороже, чем в том же Харькове!!! Лекарства никогда в Киеве не были бесплатными, даже бинтик и ватку нужно покупать.
Удивительно, за чиновников голосуют в регионах за своих земляков, а во всем обвиняют Киев, такого народа нет нигде во Вселенной!
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