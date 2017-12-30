З 1 липня понад 150 медустанов почали отримувати фінансування за моделлю «гроші за пацієнтом».
Дивися повний текст Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 18:55
Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи.
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:56
"некоторые медицинские услуги станут бесплатными"
может имели в виду платными? (официально)
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:21
В Киеве работает все хорошо, в Харькове по поводу бесплатных лекарств ответили так- "это у вас в Киеве бесплатно, у нас все за деньги"
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:13
Moimir Где это в Киеве что бесплатно?????????? Никогда в Киеве не было ничего бесплатного, а только в 3-5 раз дороже, чем в том же Харькове!!! Лекарства никогда в Киеве не были бесплатными, даже бинтик и ватку нужно покупать.
Удивительно, за чиновников голосуют в регионах за своих земляков, а во всем обвиняют Киев, такого народа нет нигде во Вселенной!
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:02
Re: Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медрефо
Разъясните, - бесплатно диагностика и лечение травм, это что, при травме за снимки, Узи, гипсы, бинты, обезболивающее уже не надо платить? Где есть эта информация?
А то попадаешь в больницу, а там тебе списочек где - шприцы, бинты, капельницы с пластырем, даже на анализ надо купить специальную баночку в аптеке, стеклянную не хотят брать, лекарства все, в 5-й больнице в Киеве, медсестра этой зимой отказалась даже зеленку дать чтобы шов, наложенный в травматологии помазать, сказала - у нас нет, покупайте в аптеке.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:42
Мне кажется, первую позицию в списке бесплатных процедур скоро займет живительная эвтаназия, ан нет. Пока, наверное
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:57
Причем, снимки в 5-й больнице (ул.Отдыха) делают цифровые - деньги берут, а взамен писульку неразборчивым почерком на бумажке, говорят у них нет плёнки. Эту больницу с поликлиникой лучше обходить десятой дорогой, пусть бы Супрун сходила туда посмотреть на тот линолиум и стулья в коридорах поликлиники со времён царя гороха.
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