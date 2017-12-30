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Опубліковано перелік безкоштовних
послуг в межах медреформи

Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:54

  Juna написав:Дожились. Из-за этой медрехвормы мать уже не может пойти на полное обследование в областную клинику. В местной то врачи образования 11 класса и всех нету...
Пойдет в нормальную клинику - все плати деньги ты тут не числишься, а с чего платить если пенсия минимальна.

  Moimir написав:В Киеве участковый врач сам (без всяких просьб) озвучил какие бесплатные лекарства может получить мама

Фантастика прям. Никогда такого не было. Раньше хоть взяток не было а теперь они официально необходимы везде!

А вы на что? Платите за мать, раз пенсия маленькая или купите ей медстраховку, которая все покроет. Сейчас всем тяжело.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:57

Re: Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медрефо

  vetka написав:А вы на что? Платите за мать, раз пенсия маленькая или купите ей медстраховку, которая все покроет. Сейчас всем тяжело.

В нашей семье всегда был позор когда старший себя прокормить не может. Не лезьте с своим уставом в чужую церковь!
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:58

  Juna написав:
  vetka написав:А вы на что? Платите за мать, раз пенсия маленькая или купите ей медстраховку, которая все покроет. Сейчас всем тяжело.

В нашей семье всегда был позор когда старший себя прокормить не может. Не лезьте с своим уставом в чужую церковь!

Ну значит старший что-то делал в жизни не так, что лечится не за что. Совок давно умер. :)
Это общественный форум, каждый волен писать.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:11

  vetka написав: А вы на что? Платите за мать, раз пенсия маленькая или купите ей медстраховку, которая все покроет. Сейчас всем тяжело.

Медстраховка толком ничего не покрывает в силу "бесплатности" целого ряда услуг. Когда анастезиолог, хирург...называет вам цену своих услуг ( официально то оно бесплатно), страховка вам не поможет
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:22

  Moimir написав:
  vetka написав: А вы на что? Платите за мать, раз пенсия маленькая или купите ей медстраховку, которая все покроет. Сейчас всем тяжело.

Медстраховка толком ничего не покрывает в силу "бесплатности" целого ряда услуг. Когда анастезиолог, хирург...называет вам цену своих услуг ( официально то оно бесплатно), страховка вам не поможет

И как же быть тогда матери оппонента в таком случае? Пенсия маленькая, дочь не помогает ибо в семье не принято.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:44

  vetka написав: И как же быть тогда матери оппонента в таком случае? Пенсия маленькая, дочь не помогает ибо в семье не принято.

Если вы думаете, что я в каком-то ином положении, то вы ошибаетесь. В моей семье все застрахованы, но то, что ничего не стоит официально, страховка не покроет.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:49

"В обязанности врача входит наблюдения и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома." - 5 баллов.
"Еще не здох, выпишу еще рецептов".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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  vetka написав:...
Платите за мать, раз пенсия маленькая или купите ей медстраховку, которая все покроет. Сейчас всем тяжело...
...
Совок давно умер.

Значит совок был гуманнее.
Поэтому сейчас так активно "зачищают" все признаки "совка",
чтобы никто и подумать не мог что все это могло быть бесплатно?
И что такое "совок"?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:15

  vetka написав: А вы на что? Платите за мать, раз пенсия маленькая или купите ей медстраховку, которая все покроет. Сейчас всем тяжело.

вы бы сначала изучили ограничения медстраховки (возрастные, для инвалидов, ВИЧ-инфицированных), а потом советовали её.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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Re: гуманнее

  cannabis_ua написав:сейчас так активно "зачищают" все признаки "совка",
чтобы никто и подумать не мог что все это могло быть бесплатно?
И что такое "совок"?

Пенсеранов надо "зачищать". это они вещают внукам про колбасу по рублю! а не за 100 грн.! без мяса
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