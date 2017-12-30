Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи

Додано: Вів 03 лип, 2018 11:49

"В обязанности врача входит наблюдения и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома." - 5 баллов.

"Еще не здох, выпишу еще рецептов".

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.