|
|
|
Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:26
Moimir написав:
окрывает в силу "бесплатности" целого ряда услуг. Когда анастезиолог, хирург...называет вам цену своих услуг ( официально
Не надо рассказывать сказки. Какая у вас была(или есть страховка) ? Медстраховка многое прекрасно покрывает. Даже в бесплатных местах к людям, которых посылают по страховке отношение совершенно другое. Исключение мелкие городки и села. Другое дело, что сумма типичной страховки гдет 250т грн, что мизер для серьезных заболеваний.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1427
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:41
Moimir написав: vetka написав:
И как же быть тогда матери оппонента в таком случае? Пенсия маленькая, дочь не помогает ибо в семье не принято.
Если вы думаете, что я в каком-то ином положении, то вы ошибаетесь. В моей семье все застрахованы, но то, что ничего не стоит официально, страховка не покроет.
Глупо со страховкой ходить по госклиникам
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21173
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4699 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:50
Очень уместная новость... но видимо больницы об этом как и многие люди пока ничего не знают. Ибо вчера с меня совершенно не смущаясь :) , взяли 300 грн. за анализы при поступлении в стационар гос.больницы. Видимо дальше страницы на Facebook эта новость не пошла.
-
ukrboo
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:58
ukrboo написав:
взяли 300 грн. за анализы при поступлении в стационар гос.больницы. Видимо дальше страницы на Facebook эта новость не пошла.
Ентернет не у всех есть. тем более учетка в Лицекниге.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2659
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:25
RomanTik написав: vetka написав:
А вы на что? Платите за мать, раз пенсия маленькая или купите ей медстраховку, которая все покроет. Сейчас всем тяжело.
вы бы сначала изучили ограничения медстраховки (возрастные, для инвалидов, ВИЧ-инфицированных), а потом советовали её.
Так никто и не ответил, как же быть в данной ситуации?
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 5776
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 982 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:33
ssnet написав:
Не надо рассказывать сказки. Какая у вас была(или есть страховка) ? Медстраховка многое прекрасно покрывает. Даже в бесплатных местах к людям, которых посылают по страховке отношение совершенно другое. Исключение мелкие городки и села. Другое дело, что сумма типичной страховки гдет 250т грн, что мизер для серьезных заболеваний.
Была и есть. Причем здесь отношение. Я говорю о том что, допустим "бесплатную" операцию мне лично, в силу существующей системы, пришлось оплатить самому. Я сам определялся у какого врача хочу оперироваться,да, был официальный взнос при определении в клинику, который я не помню покрылся в итоге или нет, лекарства-без проблем..но сама операция официально бесплатна (хирург и анестезиолог озвучивали цену в личной беседе) и само собой покрывать как бы нечего
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 628
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:34
vetka написав:
никто и не ответил, как же быть в данной ситуации
В любой ситуации изучать инструкцию.
Учиться и развиваться. Это никогда лишним не было.
А скакание на майданах - очень сомнительное вложение в свое будущее и будущее своей страны.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2659
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:36
Moimir написав:
"бесплатную" операцию мне лично, в силу существующей системы, пришлось оплатить самому. Я сам определялся у какого врача хочу оперироваться,да, был официальный взнос при определении в клинику, который я не помню покрылся в итоге или нет, лекарства-без проблем..но сама операция официально бесплатна (хирург и анестезиолог озвучивали цену в личной беседе) и само собой покрывать как бы нечего
Медрехформа реформирует медобслуживание для поддержания здоровья. О бесплатных операциях речь никогда не шла. Спросите у и.о Супрун.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2659
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:37
sal написав: vetka написав:
никто и не ответил, как же быть в данной ситуации
В любой ситуации изучать инструкцию.
Учиться и развиваться. Это никогда лишним не было.
А скакание на майданах - очень сомнительное вложение в свое будущее и будущее своей страны.
рукалицо...
майдан - это уже совершенное действие, его не изменить, на будущее, это понятно, все сделали выводы и тд. Как быть данной пенсионерке, на это никто не написал внятного коммента ))))
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 5776
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 982 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:44
vetka написав:
Как быть данной пенсионерке, на это никто не написал внятного коммента
Делайте вывод - пенсионерам нужна помощь. А медстраховки выгодны молодым и здоровым и взаимно страховщикам.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2659
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|