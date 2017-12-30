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Опубліковано перелік безкоштовних
послуг в межах медреформи

Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:26

Re: Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медрефо

  Moimir написав:окрывает в силу "бесплатности" целого ряда услуг. Когда анастезиолог, хирург...называет вам цену своих услуг ( официально

Не надо рассказывать сказки. Какая у вас была(или есть страховка) ? Медстраховка многое прекрасно покрывает. Даже в бесплатных местах к людям, которых посылают по страховке отношение совершенно другое. Исключение мелкие городки и села. Другое дело, что сумма типичной страховки гдет 250т грн, что мизер для серьезных заболеваний.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:41

Re: Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медрефо

Moimir написав:
  vetka написав: И как же быть тогда матери оппонента в таком случае? Пенсия маленькая, дочь не помогает ибо в семье не принято.

Если вы думаете, что я в каком-то ином положении, то вы ошибаетесь. В моей семье все застрахованы, но то, что ничего не стоит официально, страховка не покроет.
Глупо со страховкой ходить по госклиникам
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:50

Очень уместная новость... но видимо больницы об этом как и многие люди пока ничего не знают. Ибо вчера с меня совершенно не смущаясь :) , взяли 300 грн. за анализы при поступлении в стационар гос.больницы. Видимо дальше страницы на Facebook эта новость не пошла.
ukrboo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:58

Re: новость

  ukrboo написав:взяли 300 грн. за анализы при поступлении в стационар гос.больницы. Видимо дальше страницы на Facebook эта новость не пошла.

Ентернет не у всех есть. тем более учетка в Лицекниге.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:25

  RomanTik написав:
  vetka написав: А вы на что? Платите за мать, раз пенсия маленькая или купите ей медстраховку, которая все покроет. Сейчас всем тяжело.

вы бы сначала изучили ограничения медстраховки (возрастные, для инвалидов, ВИЧ-инфицированных), а потом советовали её.

Так никто и не ответил, как же быть в данной ситуации? :(
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:33

  ssnet написав: Не надо рассказывать сказки. Какая у вас была(или есть страховка) ? Медстраховка многое прекрасно покрывает. Даже в бесплатных местах к людям, которых посылают по страховке отношение совершенно другое. Исключение мелкие городки и села. Другое дело, что сумма типичной страховки гдет 250т грн, что мизер для серьезных заболеваний.

Была и есть. Причем здесь отношение. Я говорю о том что, допустим "бесплатную" операцию мне лично, в силу существующей системы, пришлось оплатить самому. Я сам определялся у какого врача хочу оперироваться,да, был официальный взнос при определении в клинику, который я не помню покрылся в итоге или нет, лекарства-без проблем..но сама операция официально бесплатна (хирург и анестезиолог озвучивали цену в личной беседе) и само собой покрывать как бы нечего
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:34

Re: не ТАК

  vetka написав:никто и не ответил, как же быть в данной ситуации

В любой ситуации изучать инструкцию.
Учиться и развиваться. Это никогда лишним не было.
А скакание на майданах - очень сомнительное вложение в свое будущее и будущее своей страны.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:36

Re: отношение

  Moimir написав:"бесплатную" операцию мне лично, в силу существующей системы, пришлось оплатить самому. Я сам определялся у какого врача хочу оперироваться,да, был официальный взнос при определении в клинику, который я не помню покрылся в итоге или нет, лекарства-без проблем..но сама операция официально бесплатна (хирург и анестезиолог озвучивали цену в личной беседе) и само собой покрывать как бы нечего

Медрехформа реформирует медобслуживание для поддержания здоровья. О бесплатных операциях речь никогда не шла. Спросите у и.о Супрун.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:37

  sal написав:
  vetka написав:никто и не ответил, как же быть в данной ситуации

В любой ситуации изучать инструкцию.
Учиться и развиваться. Это никогда лишним не было.
А скакание на майданах - очень сомнительное вложение в свое будущее и будущее своей страны.

рукалицо...
майдан - это уже совершенное действие, его не изменить, на будущее, это понятно, все сделали выводы и тд. Как быть данной пенсионерке, на это никто не написал внятного коммента ))))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:44

Re: сделали ли?..

  vetka написав:Как быть данной пенсионерке, на это никто не написал внятного коммента

Делайте вывод - пенсионерам нужна помощь. А медстраховки выгодны молодым и здоровым и взаимно страховщикам.
sal
 
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