Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи
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ssnet написав: Не надо рассказывать сказки. Какая у вас была(или есть страховка) ? Медстраховка многое прекрасно покрывает. Даже в бесплатных местах к людям, которых посылают по страховке отношение совершенно другое. Исключение мелкие городки и села. Другое дело, что сумма типичной страховки гдет 250т грн, что мизер для серьезных заболеваний.
Была и есть. Причем здесь отношение. Я говорю о том что, допустим "бесплатную" операцию мне лично, в силу существующей системы, пришлось оплатить самому. Я сам определялся у какого врача хочу оперироваться,да, был официальный взнос при определении в клинику, который я не помню покрылся в итоге или нет, лекарства-без проблем..но сама операция официально бесплатна (хирург и анестезиолог озвучивали цену в личной беседе) и само собой покрывать как бы нечего
А в какой стране по страховке можно выбирать врача ? Звонишь в старховую, а они решают куда идти. Можно сказать , что не нравится и дайте другую клинику или другого врача. Приемлемое качество вы получите. Ели хотите отблагодарить в гос клинике, это ваше право и абсолютно нормально. В некоторых странах по страховке вы быстрее сами выздороветь или помереть... А цена без страховки не соизмерима с нашей.
vetka написав: Как быть данной пенсионерке, на это никто не написал внятного коммента ))))
Не болеть.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
ssnet написав:Не надо рассказывать сказки. Какая у вас была(или есть страховка) ? Медстраховка многое прекрасно покрывает. Даже в бесплатных местах к людям, которых посылают по страховке отношение совершенно другое. Исключение мелкие городки и села. Другое дело, что сумма типичной страховки гдет 250т грн, что мизер для серьезных заболеваний.
Сумма типичной страховки давно перевалила за 600 грн. За 250 грн - это самая дешевая страховка с обслуживанием в гос. клиниках при условии что раньше никогда не болели и вам до 35 лет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
ssnet написав:Не надо рассказывать сказки. Какая у вас была(или есть страховка) ? Медстраховка многое прекрасно покрывает. Даже в бесплатных местах к людям, которых посылают по страховке отношение совершенно другое. Исключение мелкие городки и села. Другое дело, что сумма типичной страховки гдет 250т грн, что мизер для серьезных заболеваний.
Сумма типичной страховки давно перевалила за 600 грн. За 250 грн - это самая дешевая страховка с обслуживанием в гос. клиниках при условии что раньше никогда не болели и вам до 35 лет.
Читайте внимательней что написано Или чукча не читатель, чукча писатель
Juna написав:Фантастика прям. Никогда такого не было. Раньше хоть взяток не было а теперь они официально необходимы везде!
Раньше хоть взяток не было? Вы это серьезно? Все, что сейчас имеем в медицине, а имеем полный бардак, развал и коррупцию - это результат управления нашего украинского жлобья за 26 лет "незалежностi". Супрун хоть что-то пытается изменить. А выбор семейного врача - это первичная профилактика взяток. Раньше, бывало, приходишь к терапевту и пока денюжку ему не сунешь, - в твою сторону даже и не посмотрит. Понятно, что не ради себя одного он старается. Часть с этих (ваших) денег шла заведующему отделением, далее главрачу клиники, оттуда чинушам министерства здравоохранения. Сейчас же терапевта каждый волен выбирать сам.