Опубліковано перелік безкоштовних послуг в межах медреформи

Додано: Вів 03 лип, 2018 18:19

Аlександр написав: Juna написав: Фантастика прям. Никогда такого не было. Раньше хоть взяток не было а теперь они официально необходимы везде! Фантастика прям. Никогда такого не было. Раньше хоть взяток не было а теперь они официально необходимы везде!

Раньше хоть взяток не было? Вы это серьезно?

Все, что сейчас имеем в медицине, а имеем полный бардак, развал и коррупцию - это результат управления нашего украинского жлобья за 26 лет "незалежностi". Супрун хоть что-то пытается изменить. А выбор семейного врача - это первичная профилактика взяток.

Раньше, бывало, приходишь к терапевту и пока денюжку ему не сунешь, - в твою сторону даже и не посмотрит. Понятно, что не ради себя одного он старается. Часть с этих (ваших) денег шла заведующему отделением, далее главврачу клиники, оттуда чинушам министерства здравоохранения.

Сейчас же терапевта каждый волен выбирать сам. Раньше хоть взяток не было? Вы это серьезно?Все, что сейчас имеем в медицине, а имеем полный бардак, развал и коррупцию - это результат управления нашего украинского жлобья за 26 лет "незалежностi". Супрун хоть что-то пытается изменить. А выбор семейного врача - это первичная профилактика взяток.Раньше, бывало, приходишь к терапевту и пока денюжку ему не сунешь, - в твою сторону даже и не посмотрит. Понятно, что не ради себя одного он старается. Часть с этих (ваших) денег шла заведующему отделением, далее главврачу клиники, оттуда чинушам министерства здравоохранения.Сейчас же терапевта каждый волен выбирать сам.

Супрун пытается изменить только одно - доступность медицины.Сейчас идет первая волна - реорганизация первички. По сути - это то единственное, за что государство еще будет платить... поначалу)))О вторичной медпомощи пока молчок - выборы ведь на носу. А ну как народ раздуплится раньше времени?Когда пойдет сброс со счетов вторички(больницы и всевозможные стационары), многие начнут прозревать, ибо любой чих медперсонала будет обходиться в копеечку, и суммы пойдут не "100 грн оборзевшей медсестричке за укольчики и таблеточки", а по четкому прайсу. С соточки за укол медсестра получит максимум пятачек, остальное "на хоз нужды", на административку и на прибыль бывшей "ужасносовковской" больнички - ну а что, главврач-бизнесмен тоже кушать хочет. А чтобы он мог спокойно кушать, не боясь проверок, - надо будет дать чиновникам от Минздрава в клювик ежемесячно четко оговоренную таксу.Но это для начала!Как только ситуация утрясется, окажется, что нужно налоги платить. А что? Частная больничка - субьект хозяйствования, должна платить, как все. Опа!Был укольчик соточка, а после налогообложения стал 150.Оглянешься, где дешевле, и с удивлением обнаружишь, что за 3-5 лет половина больниц закрылась, а вторая половина наполовину занята массажами и соляриями.Вот к чему мы движемся семимильными шагами